Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Світовий банк надасть близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19

Відповідні переговори проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року
Світовий банк надасть Україні допомогу у 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.
Світовий банк надасть близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19 Фото: МОЗ

Про це заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила під час пресбрифінгу 21 січня, повідомляє "Економічна правда".

 "Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала вона.

"Відповідні переговори проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. В рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", - додала Шаталова.

Нагадаємо, що з COVID-фонду уже використали 57 мільярдів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2021 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.