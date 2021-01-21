ЗДОРОВ'Я НОВИНИСвітовий банк надасть Україні допомогу у 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світовий банк надасть близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19
Відповідні переговори проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року
Фото: МОЗ
Про це заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила під час пресбрифінгу 21 січня, повідомляє "Економічна правда".
"Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала вона.
"Відповідні переговори проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. В рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", - додала Шаталова.
Нагадаємо, що з COVID-фонду уже використали 57 мільярдів
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21 01 2021 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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