Світовий банк надасть близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19

Відповідні переговори проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року

Світовий банк надасть Україні допомогу у 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Про це заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила під час пресбрифінгу 21 січня, повідомляє "Економічна правда".

"Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні", - сказала вона.

"Відповідні переговори проводяться між Радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. В рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", - додала Шаталова.

Нагадаємо, що з COVID-фонду уже використали 57 мільярдів