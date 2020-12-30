З COVID-фонду уже використали 57 мільярдів - Мінфін
З них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів, або 65,6%, повідомляє "Економічна правда".
Зокрема, на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн, на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я - майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд гривень.
Місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд гривень, на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.
"На соціальний захист вже спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн", - додали у Мінфіні.
Зазначається, що, відповідно до ЗУ від 17.11.2020 № 1006-IX, збільшено кошти Фонду за спецфондом державного бюджету на 8,9 млрд грн.
"З цих коштів 5 млрд грн уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.
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