Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

З COVID-фонду уже використали 57 мільярдів - Мінфін

Відповідно до ЗУ від 17.11.2020 № 1006-IX, збільшено кошти Фонду за спецфондом державного бюджету на 8,9 млрд грн.
Із Фонду боротьби з COVID-19, станом на 28 грудня 2020 року, використали 57,1 млрд грн (79,3%) із передбачених 72 млрд грн коштів за загальним фондом держбюджету.
З COVID-фонду уже використали 57 мільярдів - Мінфін Фото: Українська правда

З них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів, або 65,6%, повідомляє "Економічна правда".

Зокрема, на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн, на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я - майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд гривень.

Місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд гривень, на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

"На соціальний захист вже спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн", - додали у Мінфіні.

Зазначається, що, відповідно до ЗУ від 17.11.2020 № 1006-IX, збільшено кошти Фонду за спецфондом державного бюджету на 8,9 млрд грн.

"З цих коштів 5 млрд грн уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Коронакриза може загнати в злидні сотні мільйонів людей 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2020 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.