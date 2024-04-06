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Україна може стати, як Німеччина після Другої світової – BILD

06 квітня 2024, 13:32
Україна може стати, як Німеччина після Другої світової – BILD
Фото: Associated Press/East News
Керівництво НАТО і України можуть неофіційно обговорювати прийом країни до Альянсу.

Київ може повторити долю Берліну після Другої світової війни, пише оглядач BILD Марк Олівер Рюле.

Журналіст прокоментував статтю La Repubblica, де йшлося про те, що НАТО веде обговорення негайного прийому України в альянс в обмін на відмову від територій, які окупувала росія.

Рюле написав, що слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що єдиний шлях до міцного миру в Україні - це гарантія військової потужності ЗСУ, щоб путін зрозумів, що йому не перемогти Україну на полі бою.

Оглядач додав, що ці слова "не суперечать плану розділу і моментального членства в НАТО". Він нагадав, що після закінчення Другої світової війни Німеччина була розділена схожим чином. У радянській зоні окупації було створено НДР, яка проіснувала до 1990 року.

Нагадаємо, що в середині березня Столтенберг заявив, що буде серйозною історичною помилкою дозволити путіну перемогти.

 

НімеччинаНАТОУкраїнаДруга світова війна

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