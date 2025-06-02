Україна може виготовляти 10 мільйонів дронів на рік – Міноборони

Йдеться про різні типу безпілотників.

Оборонно-промисловий комплекс України здатен виробництва 10 мільйонів дронів на рік, які значно дешевші за аналоги і протестовані в бою.

Про це йдеться в заяві Міноборони.

"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", – заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко.

Він взяв участь в дискусійній панелі "Інноваційні рішення у сфері оборони для майбутніх викликів" разом з командувачем армії США в Індо-Тихоокеанському регіоні адміралом Самуелем Папаро, німецьким начальником оборони генерал-лейтенантом Карстеном Бройером, начальником Генерального штабу Збройних сил Індії генералом Анілом Чауханом та начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Бразилії адміралом Ренато Родрігесом.

Також Козенко ознайомив учасників форуму зі спроможностями України в ОПК, зокрема у виробництві БпЛА і додавв, що українські дрони значно дешевші за інші аналоги, а головне – протестовані в бою.

За словами, заступника глави Міноборони, враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники завдають 80% від всіх уражень на полі бою.

Крім того, він запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме - до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.

Нагадаємо, що в неділю, 1 червня, дрони СБУ відпрацювали відразу по 4 військових аредромах у рф.