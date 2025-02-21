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ПОЛІТИКА

Україна може вижити з "найгіршою" мирною угодою – Bloomberg

21 лютого 2025, 13:16
Україна може вижити з
Фото: з відкритих джерел
Україну не можна повністю відсторонити від будь-яких переговорів.

Президент Дональд Трамп не припинив війну в Україні за 24 години, як обіцяв, але його команда зробила перший крок цього тижня, зустрівшись з російською делегацією в Саудівській Аравії.

Американські чиновники, схоже, схиляються до прийняття багатьох позицій владіміра путіна, наприклад, відмови від членства України в Організації Північноатлантичного договору і дозволу росії контролювати 20% української території, яку вона окупувала. Трамп навіть звинувачує Україну у тому, що росія почала війну.

Про це пише Bloomberg.

На думку колумніста видання, Україну не можна повністю відсторонити від будь-яких переговорів.

"Зеленський має один невеликий козир у вигляді відносно крихітного шматка російської землі [в Курській області], яким він володіє, і більший козир у вигляді своєї нечисленної, але загрозливої бойової сили. Крім того, він все ще має сильну європейську підтримку", — пише видання.

Колумніст також додає, що для Зеленського та його прихильників у будь-якій "найменш гіршій" мирній угоді будуть три ключові елементи.

Найперше він повинен відмовитися від подальших територіальних поступок. Хоча втрата Криму та чотирьох областей Донбасу — це вже досить погано, він повинен провести лінію проти будь-яких подальших поступок — наприклад, відмовитися від Харкова.

Другим елементом є певні надійні гарантії безпеки, які не дозволять путіну просто переозброїтися і відновити своє незаконне вторгнення через кілька років. Команда Трампа виключила присутність американських військ на території України ще до початку переговорів. Але європейські війська можуть бути розміщені в Україні, ефективно діючи як "запобіжник".

Третім є те, що українці потребують постійної військової допомоги з боку США та Європи. Сукупний оборонний бюджет країн НАТО становить майже 1,5 трильйона доларів. 

"Існує достатньо можливостей для надання Україні більшої кількості винищувачів, ракет класу "земля-земля", високотехнологічного безпілотного обладнання, а також кібернетичної та розвідувальної підтримки", — вважає колумніст.

Описані вище елементи "найменш гіршої" угоди далекі від досконалості, але, враховуючи ситуацію у Вашингтоні, москві та на полях боїв в Україні, вона може бути найкращим з можливих результатів. Найбільше питання може полягати не в тому, чи погодиться на неї путін, а в тому, чи будуть Трамп і його радники працювати над її досягненням, підсумовує видання.

війнапереговориМирна угода

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