Україна може залишитися позаду серед конфліктуючих пріоритетів безпеки США

Нездатність отримати додаткову економічну допомогу від США, ймовірно, змусить Україну скоротити величезну кількість державних службовців і служб, попередили американські чиновники.

Україні в триваючому протистоянні з росією не вистачає грошей і часу. Водночас інтерес Конгресу США до фінансування боротьби з російським вторгненням впав нижче, ніж будь-коли.

Про це пише Washington Post.

"Зростаюча конкуренція з боку інших пріоритетів національної безпеки, включаючи Ізраїль і південний кордон США, може стати похоронним дзвоном для продовження американської допомоги своєму союзнику", - пише видання.

У Конгресу є менше тижня, щоб виробити короткостроковий законопроект, покликаний запобігти призупиненню роботи уряду. І навіть тоді законодавцям, ймовірно, доведеться витратити наступні два місяці, намагаючись примирити глибокі розбіжності, щоб прийняти більші плани фінансування на наступний рік.

Зростаюча перспектива того, що Конгрес на тлі цього хаосу просто не схвалить додаткову допомогу Україні, може мати серйозні геополітичні наслідки, підриваючи одну з центральних зовнішньополітичних цілей Байдена і підтверджуючи оптимізм росії з приводу того, що рішучість заходу зазнає краху, зазначає видання.

Невизначеність у Конгресі спонукала Міністерство оборони ретельно "відміряти" кошти для допомоги Україні у сфері безпеки, яка станом на четвер становила близько 1 мільярда доларів. Останні пакети допомоги становили менше 200 мільйонів доларів США порівняно з попередніми поставками зброї, які становили 1 мільярд доларів або більше.

Україна також зіткнеться з величезним дефіцитом бюджету в розмірі 35 мільярдів доларів в наступному році, тільки третина якого, як очікується, буде покрита Європейським Союзом. Нездатність отримати додаткову економічну допомогу від США, ймовірно, змусить Україну скоротити величезну кількість державних службовців і служб, попередили американські чиновники.

Захисники України в обох партіях з усіх сил намагаються пов'язати кризи в Україні та Ізраїлі як частину більш широкої, екзистенціальної боротьби добра зі злом, демократій проти автократій, якій необхідно протистояти разом.

Але без чіткого розуміння потреб України та ролі Сполучених Штатів у забезпеченні її виживання вони побоюються, що "позиція американського народу зміниться", пише WP.

Раніше повідомлялось, що західні чиновники дедалі частіше говорять про те, що війна росії проти України може затягнутися ще на п'ять років.