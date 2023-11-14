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Західні чиновники вважають, що війна росії проти України може тривати ще п'ять років – The Economist

14 листопада 2023, 13:11
Західні чиновники вважають, що війна росії проти України може тривати ще п'ять років – The Economist
Причому ні росія, ні Україна не готові поступитися, але й не здатні вийти з глухого кута.

Західні чиновники дедалі частіше говорять про те, що війна росії проти України може затягнутися ще на п'ять років.

Про це пише The Economist.

У матеріалі йдеться про те, що "зараз не найщасливіші часи", оскільки війна між Ізраїлем і Хамасом у секторі Гази загрожує перекинутися на весь Близький Схід, а на задньому плані зіштовхнуться США та Іран.

До того ж війна в Україні, найбільша в Європі з 1945 року, не подає ознак закінчення.

Видання пише, що використання Україною ППО, ймовірно, різко зросте взимку, коли росія, накопичивши багатомісячні запаси ракет, почне безперервні обстріли українських енергосистем.

Наразі США, ймовірно, можуть задовольнити потреби і України, і Ізраїлю, а останніми тижнями Франція і Німеччина пообіцяли збільшити допомогу Україні.

Однак, якщо війна – або обидві війни – затягнуться, доведеться несолодко, пише The Economist.

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