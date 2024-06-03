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ПОЛІТИКА

Україна може збивати військову авіацію над рф німецькими Patriot – генерал

03 червня 2024, 08:43
Україна може збивати військову авіацію над рф німецькими Patriot – генерал
Фото: timesofisrael.com
Відповідальність за використання систем ППО лежить на ЗСУ.

Система протиповітряної оборони Patriot, яку передала Україні Німеччина, ймовірно, може бути використана для збиття повітряних цілей над територією росії. 

Про це заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, передає Tagesschau.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також можуть бути розгорнуті в районі Харкова і над росією. Вони ідеально підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть застосовувати КАБи", – сказав генерал.

Однак Фройдінг підкреслив, що використання цих систем є виключною відповідальністю українських військових.

"Вони можуть використовувати їх у рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", – наголосив Фройдінг. 

Водночас він не повідомив, чи вже використовувалася німецька зброя на території росії або над нею. 

Нагадаємо, 31 травня Німеччина дозволила Україні використовувати передану нею зброю по цілях на території рф. Дозвіл поширюється на удари по російських цілях, розташованих на прикордонній з Харківською областю території.

війнаPatriotросія загроза

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