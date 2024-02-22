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Україна на F-16 може завдавати ударів по військових цілях в росії – Столтенберг

22 лютого 2024, 10:57
Україна на F-16 може завдавати ударів по військових цілях в росії – Столтенберг
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Генсекр НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за міжнародним правом Україна може завдавати ударів по військових цілях в росії із застосуванням винищувачів F-16, які отримає від союзників.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода. 

"Це збройна агресія росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", - наголосив він.

Генсек НАТО не зміг конкретно відповісти, коли саме ці винищувачі прибудуть до України, але зауважив, що "чим швидше, тим краще".

"Ми всі хочемо, щоб F-16 були там [в Україні] якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде тим сильнішим і кращим, чим більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності", - сказав Єнс Столтенберг.

Ми також писали, що перші чотири пілоти з України завершать навчання на F-16 до літа.

 

РосіягенсекF-16Столтенбергвійськові цілі

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