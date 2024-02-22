Україна на F-16 може завдавати ударів по військових цілях в росії – Столтенберг
Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Це збройна агресія росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", - наголосив він.
Генсек НАТО не зміг конкретно відповісти, коли саме ці винищувачі прибудуть до України, але зауважив, що "чим швидше, тим краще".
"Ми всі хочемо, щоб F-16 були там [в Україні] якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде тим сильнішим і кращим, чим більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності", - сказав Єнс Столтенберг.
Ми також писали, що перші чотири пілоти з України завершать навчання на F-16 до літа.