Україна на Курщині готується до нападу росіян з військами КНДР – NYT

ЗСУ у Курській області отримали попередження готуватися до неминучих штурмів.

Кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули в західну Курську область росії, де вони, як очікується, підтримають зусилля москви щодо витіснення українських сил, що вторглися.

Про це пише газета New York Times.

ЗСУ готується до нападів за участю північнокорейських солдатів, які прибули минулого тижня в західну Курську область рф, де вони, як очікується, підтримають зусилля москви з витіснення українських сил, які вторглися в серпні.

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що північнокорейські війська були розміщені в Курській області, заявивши, що це є небезпечним розширенням війни.

Українські та американські офіційні особи минулого тижня заявили, що кілька тисяч північнокорейських військових прибули в цей район.

За словами влади в Києві та Сеулі, північнокорейці в Курську є частиною більшого контингенту до 10 000 військових, з яким Північна Корея готується воювати на боці Росії. Військові експерти кажуть, що це занадто мала цифра, щоб вплинути на загальну ситуацію на ширшому полі бою, де обидві сторони розгорнули сотні тисяч солдатів, але потенційно достатньо, щоб допомогти москві повернути свою територію в Курській області.

"Оскільки їхня кількість зростатиме, я очікую, що їхній вплив буде помітно в прогресі стійкої російської контратаки", - сказав екс британський аташе з питань оборони в москві та Києві Джон Форман.

Однак незрозуміло, як саме північнокорейські війська підтримуватимуть контратаку рф в районі Курська.

Аналітики вважають, що солдати можуть бути використані для прямих атак або для охорони районів за зоною бойових дій, таким чином звільняючи російські війська для нападів, але їхня ефективність у бою не перевірена, і їй можуть перешкодити проблеми з координацією з росіянами.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські війська, як очікується, вступлять у бойові дії на початку цього тижня. Український військовий, який воював на Курському напрямку, сказав, що командири його попереджали, що штурм може бути неминучим.

"Нас попередили про атаку найближчим часом. Ймовірно, найближчими днями," – повідомив у суботу СМС-повідомленням заступник командира 61-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підполковник Артем Холодкевич.

Українська армія також випустила українсько-корейський розмовник для своїх військ, щоб звернутися до північнокорейських солдатів і закликати їх здатися, за словами українського офіцера, який говорив на умовах анонімності для обговорення делікатних питань.

Війська рф борються за повернення сотень квадратних миль землі, захопленої українськими військами в Курській області під час раптового наступу на кордоні в серпні.

За останні тижні рф повернула собі кілька сіл, і військові експерти кажуть, що розміщення північнокорейських солдатів може посилити російські контратаки.

Повне повернення росією окупованих Україною територій підірвало б одну з головних цілей наступу Києва через кордон: захоплення землі, яку він міг би використовувати як важіль, щоб підштовхнути москву до переговорів про припинення війни.

Проте як північнокорейці поведуть себе на полі бою, ще належить побачити, вважають експерти.