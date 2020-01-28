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Україна на один рік запровадить безвіз для громадян Британії після Brexit

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Британія вийде з ЄС
"Британські подорожуючі не постраждають. Очікується, що у день виходу Британії з ЄС Зеленський підпише указ, яким запровадить безвіз строком на один рік. Продовження цього терміну можливе, але воно не може бути нескінченним".
Україна на один рік запровадить безвіз для громадян Британії після Brexit Фото:zn.ua

Президент України Володимир Зеленський 31 січня підпише указ, яким запровадить безвізовий режим для громадян Великої Британії терміном на один рік.

Про це йдеться у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Британія вийде з ЄС.

Рішення президента Зеленського ще не оголошене, але воно вже ухвалене. Кілька разів, на різних рівнях, про нього повідомили британській стороні. А зважаючи на те, що до Brexit лишаються лічені дні – воно вже не повинно змінитися.

"Британські подорожуючі не постраждають. Очікується, що у день виходу Британії з ЄС Зеленський підпише указ, яким запровадить безвіз строком на один рік. Продовження цього терміну можливе, але воно не може бути нескінченним", - йдеться у статті.

Зазначається, що умови такого продовження в указі не прописані, але Лондон про них знає: має початися хоч якийсь рух до візового спрощення чи лібералізації.

Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на кшталт того, який ми мали з ЄС.

Нагадаємо, що парламент Британії ухвалив законопроєкт про Brexit.

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28 01 2020 11:03
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