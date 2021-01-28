Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна на три пункти поліпшила показник сприйняття корупції у 2020 році

Цього року Україна отримала 33 бали, що на 3 бали більше, ніж у попередній оцінці за 2019 рік
У дослідженні, оприлюдненому на сторінці Transparency Іnternational Україна у Facebook, значиться, що перша десятка рейтингу за минулий рік не змінилася і лідерами залишаються Нова Зеландія і Данія, а наприкінці списку розміщуються Сирія
Україна на три пункти поліпшила показник сприйняття корупції у 2020 році Фото: з вільних джерел

Україна минулого року дещо поліпшила свої показники в індексі сприйняття корупції, отримавши 33 бали зі 100 і 117 місце з 180 країн, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оприлюднені дані антикорупційною організацією Transparency Іnternational Україна.

"Цього року Україна отримала 33 бали, що на 3 бали більше, ніж у попередній оцінці за 2019 рік, ми на 117 місці з 180 країн", - сказав у четвер під час презентації індексу сприйняття корупції виконавчий директор Transparency Іnternational Україна Андрій Боровик.

За його словами, поряд з Україною в рейтингу - Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне і Замбія, які також отримали 33 бали.

"Основний фактор, який вплинув позитивно на показник цього року - це запуск Вищого антикорупційного суду, перезапуск НАЗК... інші антикорупційні зміни", - зазначив Боровик.

У дослідженні, оприлюдненому на сторінці Transparency Іnternational Україна у Facebook, значиться, що перша десятка рейтингу за минулий рік не змінилася і лідерами залишаються Нова Зеландія і Данія (вони набрали по одному балу й отримали 88 зі 100), а наприкінці списку розміщуються Сирія - 14 балів, Сомалі -12 і Південний Судан -12, в яких уже тривалий час нестабільна політична ситуація.

Що стосується країн-сусідів України, то, згідно з дослідженням, Молдова поліпшила показник на 2 бали (34), Білорусь також піднялася в рейтингу на 2 бали (47), РФ поліпшила показник на 2 пункти, отримавши 30 балів і 129 місце в рейтингу.

Нагадаємо, що Україна посіла 38-ме місце із 42 країн у рейтингу "індексу щастя"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2021 11:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.