Україна посіла 38-ме місце із 42 країн у рейтингу "індексу щастя"

Загалом у світі у 2020 році вважають себе щасливим 40% населення

Найщасливішою країною в 2020 році виявився Киргизстан, де себе вважають щасливими 85% жителів, Україна ж опинилася на 38-му місці - 14%, що на 19% менше, ніж у 2019-му році.

Найщасливішою країною в 2020 році виявився Киргизстан, де себе вважають щасливими 85% жителів, Україна ж опинилася на 38-му місці - 14%, що на 19% менше, ніж у 2019-му році, коли цей показник становив 33%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в 42 країнах світу, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в прес-релізі Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), загалом у світі у 2020 році вважають себе щасливим 40% населення. У Євросоюзі найбільш щасливою країною є Іспанія (56%), у Польщі цей показник становив 39%, а в Росії - 19%.

При цьому єдиною опитаною країною з від’ємним індексом щастя в 2020 році виявилася Північна Македонія, де індекс становив -3%.

Асоціація незалежних дослідницьких агентств Gallup International опитала у 42 країнах 38 709 людей. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено інтерв'ю з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків і жінок або особистим шляхом, або телефоном, або через інтернет. Похибка опитування становить від +3-5% на рівні 95% довіри.

В Україні в 2020 році це дослідження провів КМІС спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитування відбувалося серед дорослого населення (18+) України. Опитування не здійснювали на територіях, які тимчасово не контролює влада України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Під час опитування проведено 1000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, що різко зросла кількість українців, які вважають, що країна рухається не туди