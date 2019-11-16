Україна надала Молдові додаткові дозволи на перевезення товарів

Вантажоперевізники вже кілька місяців намагаються домогтися від влади вирішення проблеми дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів

Дозволи на перевезення типу "Україна двостороння / транзит" видаватимуть транспортним компаніям по одному на автомобіль вантажопідйомністю понад 3,5 тонни або загальною масою понад 6 тонн.

Україна надала Молдові на 2019 рік додатково 3 тис. дозволів на вантажоперевезення по своїй території, повідомляє "Українська правда" .

Про це заявило Національне агентство автомобільного транспорту (ANTA).

Дозволи на перевезення типу "Україна двостороння / транзит" видаватимуть транспортним компаніям по одному на автомобіль вантажопідйомністю понад 3,5 тонни або загальною масою понад 6 тонн.

Раніше Мінекономіки та Мінінфраструктури Молдови повідомили, що Росія також надала на 2019 рік додатково 500 дозволів.

Вантажоперевізники вже кілька місяців намагаються домогтися від влади вирішення проблеми дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів.

Надто гостро питання стоїть на українсько-російському напрямку. Транспортники стверджують, що в нестачі дозволів, а також у виникненні чорного ринку, на якому деякі компанії торгують дозволами, винна влада. У Мінекономіки кажуть, що в ситуації винна Росія, яка ввела квоти на дозволи.

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