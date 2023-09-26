Україна налагодить виробництво БМП ASCOD

Товариство з обмеженою відповідальністю Українська бронетехніка спільно з американською General Dynamics і східноєвропейською Czechoslovak Group планує розпочати виробництво бойових машин піхоти ASCOD.

Про це компанія написала на Facebook-сторінці.

"Європейське відділення американської корпорації General Dynamics, східноєвропейський промисловий конгломерат Czechoslovak Group та "Українська бронетехніка" розглядають можливість ліцензійного виробництва бойових машин піхоти ASCOD", - йдеться в дописі.

Спеціалісти "Української бронетехніки" спільно з військовослужбовцями ЗСУ, ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки і спеціалістами холдингу Czechoslovak Group відвідали виробничі потужності General Dynamics European Land Systems у місті Трубія в Іспанії, де ознайомилися з виробництвом колісної та гусеничної техніки. А військові провели випробування платформи. За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, наразі обговорюється можливість в найкоротший термін постачати ASCOD в Україну, якнайшвидше організувати виробництво та обслуговування платформи в Україні та інтегрувати передові системи озброєння, електроніки та зв’язку для досягнення оперативної сумісності ЗСУ та НАТО.

В компанії додають, що універсальна платформа ASCOD може бути оснащена різноманітними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30/40 мм типу МК 44 Bushmaster, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами.

На сьогодні БМП ASCOD перебуває на озброєнні провідних армій світу та країн НАТО – Іспанії, Великобританії, Австрії та інших.