Україна наростила експорт на чверть за місяць
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"У грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 млрд доларів, що на 411 млн дол більше, ніж у липні. Зростання експорту пов'язане з частковим розблокуванням портів Великої Одеси. Це дозволило значно наростити обсяги вивезення українських товарів", - йдеться у повідомленні.
Перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн. тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн. тонн товарів, автомобільним транспортом – 1,36 млн. тонн.
Найбільший виторг експортери отримують від товарів, що експортуються автотранспортом - 1,48 млрд дол, морські вантажі коштували 995 млн дол, а залізничні - 788 млн дол.
Лідером за вартістю експорту в серпні стала олія (443 млн дол). Обсяги її експорту зросли на 30% - до 366 тис. тонн. Зазначається, що Україна почала вивозити меншу кількість сировини – насіння соняшнику та більше продукції переробки.
Завдяки розблокуванню портів експорт кукурудзи збільшився на 31%, до 1,5 млн. тонн (347 млн. доларів).
Зазначається, що висхідну динаміку демонструє кондитерська переробна продукція: хлібобулочна +19,4%, цукрова +9,1%, шоколад +25%.
При цьому скоротився експорт металургійної продукції через окупацію та руйнування південно-східних регіонів. Зокрема, у серпні експортовано 1,4 млн. тонн руди (172 млн. дол.).
Раніше повідомлялось, що Україна з початку війни збільшила імпорт пального в 12 разів.
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