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Україна з початку війни збільшила імпорт пального в 12 разів - Мінекономіки

Ольга
Матарикіна
У березні Україна імпортувала 58,8 тис. тонн пального, у травні - 380,8 тис. тонн, а у серпні - 709,5 тис. тонн
Україна з початку війни збільшила імпорт пального в 12 разів - Мінекономіки Фото: з відкритих джерел
Завдяки створенню умов для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону, Україні за пів року вдалось у 12 разів наростити імпорт пального.
 
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
 
"Після ударів рф по паливній інфраструктурі України ми критично залежні від імпорту нафтопродуктів. Саме тому Уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Визначили пріоритетність в’їзду автотранспорту з нафтопродуктами до України, забезпечили позачергове оформлення пального на кордонах, передбачили компенсацію збитків через воєнні дії, впровадили страхування залізничних та автоцистерн, а також суден інших країн, які транспортують пальне. Ще на початку повномасштабної війни скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%. Також призупинили регулювання цін на пальне, аби дати можливість операторам швидше поповнювати свої запаси. Все це в комплексі дало можливість наростити обсяги імпорту в 12 разів", - заявила Свириденко.
 
За даними відомства, у березні Україна імпортувала 58,8 тис. тонн пального, у травні - 380,8 тис. тонн, а у серпні - 709,5 тис. тонн.
 
"Якщо у березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис. тонн дизпалива, то в серпні – 4,2 тис. та 16,9 тис. тонн відповідно. На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання", - пояснила Свириденко.
 
За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис тонн пального. Україна імпортує більші обсяги, що дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту, сказала урядовець.
 
Міністр наголосила на переорієнтації імпорту пального в західному напрямку, яка сталася після російського вторгнення.
 
“Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща. Отже досить швидко ми змогли кардинально змінити вектор імпорту нафтопродуктів таким чином, аби отримувати його в достатній кількості для покриття усіх наших потреб”, - заявила Свириденко.
 
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що паливна криза закінчилась, пальне дорожчати не буде.
 
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02 09 2022 12:02
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