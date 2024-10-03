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Україна наростила виробництво озброєння, проте потребує значної західної допомоги – ISW

03 жовтня 2024, 09:52
Україна наростила виробництво озброєння, проте потребує значної західної допомоги – ISW
Фото: РБК-Україна
Проте і росія планує збільшити виробництво дронів в десять разів.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Україна нарощує виробництво зброї, військової техніки і безпілотників, проте все ще потребує значної західної допомоги у протистоянні російській агресії.

Про це йдеться в звіті ISW

"Україна продовжує докладати зусиль для нарощування внутрішнього виробництва значної кількості військової техніки та збереження переваги над росією у сфері безпілотників", - пишуть аналітики. 

Днями Зеленський заявив, що українські компанії наразі можуть виготовляти чотири мільйони безпілотників на рік, і що Україна вже уклала контракти на виробництво 1,5 мільйона безпілотників.

Інститут додає, що президент рф Володимир путін не так давно заявив, що росія планує збільшити виробництво дронів в десять разів до 1,4 мільйона у 2024 році, і це буде менше ніж два мільйони БпЛА, які Україна планує виробити у 2024 році.

Зеленський додав, що Україна може виробляти 15 самохідних артилерійських установок "Богдана" щомісяця, а нещодавно відбулося успішне випробування балістичної ракети вітчизняного виробництва.

Вчора, 3 жовтня, Зеленський розказав про об'єми виробництва зброї в Україні.

 

Росіязброявійна в Україні

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