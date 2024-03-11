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Україна – найбільший імпортер зброї в Європі – SIPRI

11 березня 2024, 11:01
Україна – найбільший імпортер зброї в Європі – SIPRI
Європейський імпорт озброєнь майже подвоюється, а от російський експорт різко падає.

Про це пише Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

В 2019-2023 Україна роках стала найбільшим європейським імпортером зброї у Європі. 

Від початку повномасштабної війни росії в Україні 30 держав поставили в Україну основні види зброї в якості військової допомоги. При цьому 55% імпорту зброї європейськими державами, яку було поставлено США у 2019-2023 роках, було суттєвим збільшенням порівняно з 35% у 2014-2018 роках.

За останні два роки імпорт зброї європейськими державами був на 94% вищим, ніж в 2014-2018 роках. 

Приріст європейського експорту зброї за останні роки досяг рекордних показників, а от експорт російської зброї за останні п'ять років скоротився майже вдвічі. 

Після США наступними найбільшими постачальниками зброї були Німеччина та Франція, на частку яких припало 6,4% і 4,6% імпорту відповідно.

Аналітики пишуть, що у 2019-2023 роках російський експорт озброєнь упав на 53%. В 2019 році кремль експортував основні озброєння до 31 держави, а вже у 2023 році країна-агресор експортувала лише до 12 держав.

В 2019 року держави Азії та Океанії отримали 68% від загального обсягу російського експорту озброєнь. Найбільша частка російської зброї припадає на Індію і Китай.

В кінці минулого року SIPRI повідомив, що світові виробники зброї не встигають за попитом.

 

імпортзброяУкраїнаSIPRI

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