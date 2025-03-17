Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна не планує послаблювати санкції проти рф – ЦПД

17 березня 2025, 17:29
Україна не планує послаблювати санкції проти рф – ЦПД
Фото: з відкритих джерел
Politico писало, що Україна нібито готова розглянути можливість послаблення санкцій проти росії.

ЗМІ перекручують інформацію про нібито готовність України послабити санкції проти росії в межах мирної угоди. Насправді Київ не підтримує зняття санкцій і вважає їх ключовим важелем тиску.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у ЦПД, вони верифікували інформацію в уповноваженого президента України з питань санкцій Владислава Власюка щодо його слів про санкції у відношенні росії. За його словами, насправді станом на сьогодні Україна не підтримує зняття санкцій з росії. 

"На жаль, маніпулятивні заголовки читають частіше, ніж сам зміст. Санкції мають чітку мету - якщо вона досягнута, їх можуть переглянути. Але говорити про скасування зарано: спершу кроки від росії. У майбутньому це стане темою обговорень, а поки що санкції - ключовий важіль тиску", - заявив Власюк.

Сьогодні видання Politico писало, що Україна нібито готова розглянути можливість послаблення санкцій проти росії в разі укладення мирної угоди. Однак за його словами, санкції повинні залишатися важелем для примушення росії до реальних кроків для припинення війни.

війнасанкціі проти росіїЦПД

Останні матеріали

Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Політика
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 березня 2025, 16:34
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 березня 2025, 11:43
Плагіат зі спекуляціями. Українці не
Cуспільство
Плагіат зі спекуляціями. Українці не "зламалися і втекли", а відійшли у Курській області – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2025, 02:07
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється