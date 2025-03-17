Україна не планує послаблювати санкції проти рф – ЦПД

Politico писало, що Україна нібито готова розглянути можливість послаблення санкцій проти росії.

ЗМІ перекручують інформацію про нібито готовність України послабити санкції проти росії в межах мирної угоди. Насправді Київ не підтримує зняття санкцій і вважає їх ключовим важелем тиску.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у ЦПД, вони верифікували інформацію в уповноваженого президента України з питань санкцій Владислава Власюка щодо його слів про санкції у відношенні росії. За його словами, насправді станом на сьогодні Україна не підтримує зняття санкцій з росії.

"На жаль, маніпулятивні заголовки читають частіше, ніж сам зміст. Санкції мають чітку мету - якщо вона досягнута, їх можуть переглянути. Але говорити про скасування зарано: спершу кроки від росії. У майбутньому це стане темою обговорень, а поки що санкції - ключовий важіль тиску", - заявив Власюк.

Сьогодні видання Politico писало, що Україна нібито готова розглянути можливість послаблення санкцій проти росії в разі укладення мирної угоди. Однак за його словами, санкції повинні залишатися важелем для примушення росії до реальних кроків для припинення війни.