Україна не погоджувала "90% підтримки" плану США — заява Міноборони

Міноборони пояснило, що ключове питання України полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг.

Міністерство оборони України відповіло на публікацію New York Post, в якій стверджується, що Київ нібито готовий підтримати план США на 90%.

Про це повідомляє Sky News.

Раніше сьогодні New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента Дональда Трампа написало, що міністр оборони України повідомив представникам США, що Київ на "90%"підтримує план, представлений держсекретарем США Марко Рубіо у Франції.

Але в заяві Sky News Міноборони України заявило, що воно "не приймає політичних рішень" і тому не могло робити жодних "оцінок у відсотках".

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За цих умов незрозуміло, як хтось міг обговорювати або вимірювати у "відсотках" прогрес будь-якого діалогу", - заявили в міністерстві.

Міноборони пояснило, що ключове питання України полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг.

"Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", - додали в міністерстві.

Сьогодні стало відомо, що у Лондоні можуть домовитися про повне перемир'я в Україні наступного тижня.