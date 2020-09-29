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Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби

е дивлячись на домовленості з МВФ, Україна не встигне ліквідувати Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця 2020 року.
Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби Фото: rian.com.ua

Про це заявив в інтерв'ю LIGA.net в.о. глави ДФС Сергій Солодченко.

"Чисто податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Всю ДФС  будуть складності",  зазначив Солодченко.

За його словами, ДФС  правонаступник багатьох великих структур, наприклад, Міністерства доходів і зборів, тому для ліквідації потрібен час.

"У нас є чимало людей, які перебувають у відпустках із догляду за дитиною, є майно, яке треба передавати, зокрема мова йде про окуповані території, питання передачі озброєння, конфіскату. Всі ці моменти вимагають значного часу і дотримання певних процедур",  підкреслив Солодченко.

Він зазначив, що зараз у структурі ДФС залишилася тільки податкова міліція, а також адміністративний персонал: кадри, бухгалтерія тощо.

"Загалом у ДФС працює близько 5000 осіб. З ліквідацією всіх співробітників звільнять", зазначив глава служби.

Нагадаємо, що раніше в Україні офіційно запрацювала Державна податкова служба: ДФС більше не збиратиме податки

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29 09 2020 14:49
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