Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби
Про це заявив в інтерв'ю LIGA.net в.о. глави ДФС Сергій Солодченко.
"Чисто податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Всю ДФС – будуть складності", – зазначив Солодченко.
За його словами, ДФС – правонаступник багатьох великих структур, наприклад, Міністерства доходів і зборів, тому для ліквідації потрібен час.
"У нас є чимало людей, які перебувають у відпустках із догляду за дитиною, є майно, яке треба передавати, зокрема мова йде про окуповані території, питання передачі озброєння, конфіскату. Всі ці моменти вимагають значного часу і дотримання певних процедур", – підкреслив Солодченко.
Він зазначив, що зараз у структурі ДФС залишилася тільки податкова міліція, а також адміністративний персонал: кадри, бухгалтерія тощо.
"Загалом у ДФС працює близько 5000 осіб. З ліквідацією всіх співробітників звільнять", –зазначив глава служби.
Нагадаємо, що раніше в Україні офіційно запрацювала Державна податкова служба: ДФС більше не збиратиме податки
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