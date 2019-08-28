В Україні офіційно запрацювала Державна податкова служба: ДФС більше не збиратиме податки

ДПС відтепер буде відповідати за реалізацію державної податкової політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства

Державна податкова служба офіційно розпочала роботу в Україні. Відтепер вона відповідатиме за збір та адміністрування податків замість Державної фіскальної служби України.

28 серпня офіційно опублікували розпорядження уряду про передачу повноважень адміністрування податків від ДФС до ДПС, повідомляє пресслужба фіскальної служби.

Зокрема, ДПС відтепер буде відповідати за реалізацію державної податкової політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань.

"Нова податкова служба стане надійним партнером для підприємців, яка створюватиме сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, впроваджуватиме нові сервіси та забезпечуватиме рівні права всіх платників податків. Впевнений, що спільними зусиллями ми побудуємо сервісну податкову службу європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишатися", - повідомив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

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