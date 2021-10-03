Голова фіскальної служби: Масштаб шахрайства з ПДВ - 4 мільярди на місяць
Керівник ДФС заявив, що "скрутки" - ухилення від сплати податків - "формують незаконний податковий кредит з податку на додану вартість, і цей податковий кредит надалі можна використовувати в господарській діяльності, незаконно зменшувати свої податкові зобов'язання з ПДВ або, можливо, заявлятися до відшкодування ПДВ з бюджету", повідомляє "Економічна правда".
"Оперативні дані, які ми збираємо, дозволяють стверджувати, що в середньому формується 4 млрд грн незаконного ПДВ на місяць. Це дуже великі цифри", - заявив Мельник.
При цьому керівник ДФС зазначив, що служба відкрита до комунікації з бізнесом і готує "оновлений формат такого діалогу".
"Слід розуміти, що наша робота з руйнування схем і ліквідації тіньового ринку - це не лише про економічну безпеку, а також про допомогу бізнесу. Офіційні представники торговельних марок зазнають репутаційних збитків через існування підробок. Припинення діяльності тіньового сектора економіки створює рівні умови для ведення бізнесу", - повідомив Мельник.
"Наша головна мета - виявлення і розслідування кримінальних правопорушень за фактами несплати податків до бюджету. Результатом цієї роботи мають бути відшкодування збитків та рішення судів про притягнення до відповідальності", - сказав керівник ДФС.
За результатами 2020 року в направлених слідчими підрозділами ДФС до суду кримінальних процесах забезпечено відшкодування заподіяної злочинами шкоди в розмірі 1,1 млрд грн.
Крім того, для забезпечення можливості в суді стягнути до бюджету завдані збитки в таких кримінальних провадженнях, арештовано майна на суму 3,4 млрд грн.
За січень-лютий 2021 року сума відшкодованих збитків становить 368 млн грн і арештованого майна - 78,6 млн грн.
Нагадаємо, що столичних підприємців викрили на схемі з несплати податків розміром близько 14 млн грн
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