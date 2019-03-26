Україна не визнаватиме суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

У міністерстві підкреслили, що Україна керується Статутом ООН і виконує рішення Ради Безпеки ООН, повідомляє LB.ua.

"Питання Голанських висот неодноразово розглядалося Радою Безпеки ООН, яка ухвалила відповідні рішення, зокрема резолюції №242 від 1967, №465 від 1980, №497 від 1981 року. Наша держава продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході і врахування законних інтересів безпеки Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у резолюції № 497 від 1981 року, текст якої розміщений на сайті Радбезу ООН, сказано, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію та управління на окупованих Сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили". Речник МЗС України зазначила, що Україна "продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході та врахування легітимних безпекових інтересів Ізраїлю".

Також Зеленко наголосила, що в Україні занепокоєні ескалацією ситуації довкола сектора Газа, що сталося в останню добу внаслідок обстрілу цивільного об’єкта на території Ізраїлю 25 березня. "Спрямовані проти Ізраїлю акти терору з боку руху ХАМАС, насамперед ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення, вважаємо абсолютно неприйнятними", - підкреслила Зеленко.

"Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту", - заявила вона. За словами Зеленко, в МЗС України вважають, що у цей складний час найважливішим пріоритетом має стати зниження напруги та гарантування того, що життя мирного населення не буде поставлено під загрозу.

Як відомо, Резолюція Ради Безпеки №497 від 17 грудня 1981 року говорить про те, що набуття території силою неприйнятне відповідно до Статуту ООН, принципів міжнародного права і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. У Резолюції також йдеться про те, що рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є міжнародно нечинним.

Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю: він підписав відповідну декларацію.