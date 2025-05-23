Україна обмінює колаборантів і диверсантів

Сьогодні з полону вдалося повернути додому 390 українців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поповнює обмінний фонд не лише російськими солдатами-полоненими, а також колаборантами і диверсантами.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Глава держави додав, що сьогодні з росії вдалося повернути додому 390 українців. Також він подякував усім військовим на фронті, які забезпечують поповнення обмінного фонду.

"Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - заявив Зеленський.

В п’ятницю, 23 травня, 390 українців повернулись додому в рамках обміну, з них 270 військових.