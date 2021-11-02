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Україна очікує на два транші Світового банку у $700 мільйонів - Мінфін

Підв’язку до продовження співпраці з МВФ мають кошти другого траншу макрофінансової допомоги ЄС (600 млн євро)
Україна очікує два транші Світового банку по 350 мільйонів доларів для отримання яких необхідне прийняття пакету аграрних законів.
Україна очікує на два транші Світового банку у $700 мільйонів - Мінфін Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю агенції УНІАН розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Підв’язку до продовження співпраці з МВФ мають кошти другого траншу макрофінансової допомоги ЄС (600 млн євро). Також з минулого року очікуємо два транші DPL Світового банку по 350 мільйонів доларів. Днями розмовляв з керівником Світового банку в Україні. Обговорювали умови надання коштів. Щодо першого траншу - це staff level agreement з МВФ. А для другого траншу - прийняття пакету аграрних законів, що, в принципі, реально. Верховна Рада засідатиме через тиждень у режимі пленарних засідань. Тому є шанси розглянути ці законопроекти і отримати 700 мільйонів доларів - два транші Світового банку", - сказав Марченко.

Марченко нагадав, що перемовини з МВФ продовжуються, адже цей курс дозволяє очікувати продовження співпраці зі Світовим банком, з Європейською комісією.

"Ідеться як про отримання кредитної допомоги, так і про загалом більш лояльне ставлення до України. Це дозволить запозичувати під нижчу дохідність, підвищить вартість наших цінних паперів і, відповідно, - знизить боргові ризики країни. Міністерство фінансів готове до будь-яких сценаріїв, але ми упевнено сподіваємося мінімізувати ризики. Програма "Стенд-бай" розрахована на 18 місяців і добігає кінця у грудні цього року. Тому ми плануємо отримати кошти від МВФ в рамках поточної програми до кінця року", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що МВФ не називає терміни отримання Україною наступного траншу

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11 02 2021 14:53
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