Україна очікує на два транші Світового банку у $700 мільйонів - Мінфін

Україна очікує два транші Світового банку по 350 мільйонів доларів для отримання яких необхідне прийняття пакету аграрних законів.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю агенції УНІАН розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Підв’язку до продовження співпраці з МВФ мають кошти другого траншу макрофінансової допомоги ЄС (600 млн євро). Також з минулого року очікуємо два транші DPL Світового банку по 350 мільйонів доларів. Днями розмовляв з керівником Світового банку в Україні. Обговорювали умови надання коштів. Щодо першого траншу - це staff level agreement з МВФ. А для другого траншу - прийняття пакету аграрних законів, що, в принципі, реально. Верховна Рада засідатиме через тиждень у режимі пленарних засідань. Тому є шанси розглянути ці законопроекти і отримати 700 мільйонів доларів - два транші Світового банку", - сказав Марченко.

Марченко нагадав, що перемовини з МВФ продовжуються, адже цей курс дозволяє очікувати продовження співпраці зі Світовим банком, з Європейською комісією.

"Ідеться як про отримання кредитної допомоги, так і про загалом більш лояльне ставлення до України. Це дозволить запозичувати під нижчу дохідність, підвищить вартість наших цінних паперів і, відповідно, - знизить боргові ризики країни. Міністерство фінансів готове до будь-яких сценаріїв, але ми упевнено сподіваємося мінімізувати ризики. Програма "Стенд-бай" розрахована на 18 місяців і добігає кінця у грудні цього року. Тому ми плануємо отримати кошти від МВФ в рамках поточної програми до кінця року", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що МВФ не називає терміни отримання Україною наступного траншу