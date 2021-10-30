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Україна очікує на імпорт вугілля з Польщі, Казахстану та ПАР

Частка імпорту вугілля зросте в порівнянні з жовтнем, проте роботу теплової генерації здебільшого забезпечує українське вугілля
У листопаді 2021 року очікується на імпорт вугілля з Польщі, Казахстану та ПАР, українські компанії вже мають відповідні контракти.
Україна очікує на імпорт вугілля з Польщі, Казахстану та ПАР Фото: УЗ

Про це йдеться у прес-релізі Міненерго, повідомляє "Економічна правда".

"Державна компанія "Центренерго" планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля. Також тривають перемовини з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки", - наголосив перший заступник міністра Юрій Власенко.

Також зазначається, що частка імпорту вугілля зросте в порівнянні з жовтнем, проте роботу теплової генерації здебільшого забезпечує українське вугілля.

"Робота нашої теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. У жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, що у листопаді українські енергокомпанії планують імпортувати 562 тис. тонн вугілля.

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30 10 2021 16:38
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