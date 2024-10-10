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ПОЛІТИКА

Україна очікує на лідерство США в досягненні миру до 2025 року – ЗМІ

10 жовтня 2024, 15:36
Україна очікує на лідерство США в досягненні миру до 2025 року – ЗМІ
Зеленський розраховує на лідерство Байдена.

Володимир Зеленський заявив у середу, що розраховує на лідерство президента США Джо Байдена, щоб за три місяці, що залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу на шляху до прийнятного для Києва миру, який не допустить продовження війни після 2025 року.

Про це пише іспанське видання El Mundo.

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є реальна можливість рухатися до миру і тривалої стабільності", – сказав Зеленський на відкритті саміту в хорватському місті Дубровник, де він зустрічається з лідерами 13 країн Південно-Східної Європи, включаючи Туреччину.

Глава української держави закликав своїх союзників діяти рішуче, щоб "закінчити війну не пізніше 2025 року".

"Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми розраховуємо на тверді та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести безпеку та мир у Європу, і ми розраховуємо на всіх вас", – сказав Зеленський присутнім лідерам.

Український президент визнав, що залишається питання, як змусити росію до миру та спонукати її прийняти так звану українську формулу миру – список пропозицій Києва, що включає повне виведення російських військ з української території.

Зеленський та інші українські лідери наполегливо повторюють, що не приймуть інший мирний план.

Український президент нагадав, що в кінці вересня він представив Байдену свій План перемоги, в якому просить США і решту своїх союзників про рішучі заходи, які б змінили співвідношення сил на військовому і політичному фронтах і змусили росію сісти за стіл переговорів на умовах Києва.

Зеленський пояснив, що план передбачає надання Україні гарантій майбутнього членства в НАТО, чого країни Альянсу досі уникали.

"Запрошення України до НАТО, майбутнє членство України було б реальним кроком до миру; без геополітичної визначеності мир неможливий", – зазначив Зеленський, додавши, що якщо Україна приєднається до НАТО, росія програє в геополітичному плані.

Господар саміту, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, підтримав мирний план Зеленського.

"Шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні може ґрунтуватися лише на міжнародному праві, включаючи Статут ООН", – підкреслив він, відкриваючи зустріч.

За повідомленнями сербських ЗМІ, підтримка мирного плану Зеленського була виключена зі спільної декларації за наполяганням Сербії,  яка прагне до членства в ЄС, але має тісні зв'язки з росією.

Наприкінці тижня на американській авіабазі в Рамштайні на півдні Німеччини була запланована зустріч лідерів близько 50 західних партнерів Києва, де Зеленський мав представити союзникам свій План перемоги. Однак через надзвичайну ситуацію у

Вже у четвер Зеленський вирушить до Парижа, де зустрінеться з Еммануелем Макроном, а потім – до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Зустріч з французьким президентом на Єлисейських полях не передбачатиме жодних заяв за її підсумками, повідомив у середу офіс президента Франції.

Очікується, що візит до Берліна, який підтвердила речниця німецького уряду, включатиме зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Наразі відомо, що план Зеленського передбачає, серед іншого, негайне запрошення до вступу в НАТО і надання більшої кількості зброї для поліпшення позицій України на полі бою, щоб змусити росію почати переговори на вигідних для Києва умовах.

Україна, яка робить ставку на сильні гарантії безпеки і військову підтримку у своєму плані, продовжує паралельно просувати свою Формулу миру, в якій категорично виключає будь-яке заморожування війни або поступки росії своєю територією. 

НАТОДжо Байденвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийплан перемоги

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