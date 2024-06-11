Україна очікує на позитивний результат щодо отримання кількох ППО – Зеленський

Київ отримає нові системи протиповітряної оборони від партнерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Ми працюємо з партнерами. Зі США та іншими європейськими союзниками. Поки не хочу говорити, з ким саме з Європи ведуться переговори, бо ще чекаємо на підтвердження відповідних рішень. Очікуємо на позитивний результат щодо отримання 2 – 3 систем ППО найближчим часом", – заявив Зеленський.

Також Зеленський і Пісторіус відвідали 21-шу ракетну групу сил ППО Німеччини.

Нагадаємо, що сьогодні Італія анонсувала новий пакет допомоги, куди увійдуть ППО SAMP/T.

Крім тогот, ще й Шольц анонсував постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї Patriot.