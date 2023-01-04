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Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни – Кулеба

04 січня 2023, 14:18
Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни – Кулеба
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Україна веде переговори про нові поставки зброї – насамперед про постачання систем протиповітряної оборони NASAMS, Iris-T, Crotale – оскільки це першочергова потреба країни.

Про це заявив під час брифінгу 3 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Перша група потреб стосується всіх без винятку засобів ППО та ПРО, зокрема й боєприпасів до них. Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО, і тому ми ведемо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale", – сказав Кулеба та подякував США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення.

Також міністр додав, що Україна зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок, таких як Gepard і Vulcan, та переносних ЗРК типу Stinger.

"Всі ці засоби необхідні, щоб українське небо якнайшвидше стало неприступною стіною для країни-терориста і ми могли захищати наші мирні міста, критичну інфраструктуру та громадян", – підкреслив він.

Ще однією важливою потребою залишаються артилерійські снаряди всіх калібрів, тому глава МЗС закликав партнерів максимально прискорити відповідні додаткові постачання.

При цьому Кулеба повідомив, що найближчим часом відбудеться наступна зустріч Контактної групи з оборони України у форматі Ramstein.

"Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі Ramstein, воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялось, що Трюдо пообіцяв подальшу підтримку України.

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