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Україна очікує транш від МВФ на 1,1 мільярда доларів – Шмигаль

13 вересня 2024, 16:35
Україна очікує транш від МВФ на 1,1 мільярда доларів – Шмигаль
Фото: з вільних джерел
Завдяки допомозі партнерів уряд має змогу фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення.
Україна найближчим часом очікує транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 мільярда доларів.
 
Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
 
Як зазначив глава Кабміну, цього тижня досягнуто домовленості з МВФ на рівні експертів про пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) на 15,6 мільярда доларів. 
 
"Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Тож найближчим часом очікуємо від МВФ на черговий транш га 1,1 мільярд доларів", — заявив Шмигаль.
 
Прем'єр додав, що допомога партнерів допомагає українському уряду фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення.
МВФДенис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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