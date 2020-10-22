ПОЛІТИКА НОВИНИВідповідні домовленості були досягнуті на двосторонніх переговорах за участю заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, які завершилися у Тегерані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна очікує від Ірану підтвердження арешту шести причетних до збиття літака МАУ
До кінця жовтня Іран пообіцяв відправити до України один із речових доказів - за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, який був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою
Фото: avia.tickets.ua
Українське слідство протягом тижня має отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого ракетою іранських збройних сил.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві на сайті Офісу генерального прокурора України.
Україна, зокрема, очікує отримати документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака.
Зазначається, що відповідні домовленості були досягнуті на двосторонніх переговорах за участю заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, які завершилися у Тегерані.
Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити до України один із речових доказів - за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, який був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.
Нагадаємо, що в МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ
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22 10 2020 10:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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