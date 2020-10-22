Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна очікує від Ірану підтвердження арешту шести причетних до збиття літака МАУ

До кінця жовтня Іран пообіцяв відправити до України один із речових доказів - за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, який був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою
Відповідні домовленості були досягнуті на двосторонніх переговорах за участю заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, які завершилися у Тегерані.
Україна очікує від Ірану підтвердження арешту шести причетних до збиття літака МАУ Фото: avia.tickets.ua
Українське слідство протягом тижня має отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого ракетою іранських збройних сил.
 
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві на сайті Офісу генерального прокурора України.
 
Україна, зокрема, очікує отримати документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака.
 
Зазначається, що відповідні домовленості були досягнуті на двосторонніх переговорах за участю заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, які завершилися у Тегерані.
 
Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити до України один із речових доказів - за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, який був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.
Нагадаємо, що в МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2020 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.