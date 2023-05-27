Україна офіційно просить Німеччину надати ракети Taurus

З офіційним запитом Україна звернулася до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus.

Про це пише Spiegel.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus. Прессекретар Міністерства оборони повідомила, що відповідний запит був отриманий від української сторони в останні кілька днів. Вона не повідомила більш детальну інформацію про лист, наприклад, скільки одиниць Київ запитує", - написано в матеріалі.

Ракети Taurus дадуть змогу наносити удари по російській військовій інфраструктурі на далеких відстанях.

"Кілька днів тому експерт ХДС з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився за постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, керовані ракети з дальністю дії до 500 км дадуть змогу країні, що зазнала нападу, "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту", - пише Spiegel.

Десять років тому для бундесверу було закуплено близько 600 Taurus. З них порякдка 150 досі перебувають в експлуатації.

Журналісти також зазанчили, що міністр оборони Борис Пісторіус стримано відреагував на пропозицію Кізеветтера. Проте він вже заявив, що "дотримується думки, що ми повинні підтримати Україну всіма дозволеними міжнародним правом системами, які необхідні для перемоги в цій війні і які ми здатні надати".

Раніше стало відомо, що Німеччина відправляє до Молдови свій контингент.