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Україна офіційно стане кандидатом на вступ в ЄС

Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата
Лідери ЄС у Брюсселі схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз
Україна офіційно стане кандидатом на вступ в ЄС Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС, з яким ознайомилось видання Euractiv, повідомляє "Європейська правда"
 
"Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата", – повідомляється у проєкті рішення лідерів ЄС, які зустрінуться на саміті в Брюсселі 23-24 червня.
 
Лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проєкті рішення.
 
Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується в рамках регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.
 
Формулювання саміту ЄС щодо Грузії буде таким: "Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".
 
"Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться також у проєкті висновків.
 
Це формулювання говорить про те, що ЄС не має наміру об’єднувати Україну та Молдову в один "пакет", як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією.
 
Кілька дипломатів ЄС заявили виданню, що після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС не виявилося жодної країни серед 27 країн-членів ЄС, яка виступила б проти надання Україні кандидатського статусу.
 
17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. 
 
Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.
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22 06 2022 09:24
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