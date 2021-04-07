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Україна офіційно вийшла ще з однієї угоди з СНД

Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності незалежних держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року
Україна офіційно вийшла ще з одної угоди Співдружності незалежних держав (СНД). Сьогодні, 4 липня, набув чинності відповідний закон, який був схвалений українським парламентом.
Україна офіційно вийшла ще з однієї угоди з СНД Фото: rada.gov.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію закону в газеті "Голос України".
 
Угода, з якої сьогодні вийшла Україна, стосується галузі захисту прав споживачів.
 
"Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності незалежних держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року", - йдеться в законі.
 
Документ було опубліковано вчора, але він повинен був набути чинності лише наступного дня з моменту опублікування.
 
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04 07 2021 15:57
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