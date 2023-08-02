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ПОЛІТИКА

Україна оголосила плани перед самітом у Саудівській Аравії

02 серпня 2023, 13:44
Україна оголосила плани перед самітом у Саудівській Аравії
Фото: з вільних джерел
Стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.

Україна продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Вона буде присвячена ключовим принципам миру на основі Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Наша мета у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру", - написав він.

За його словами, Україні потрібно відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України.

Він повідомив, що після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, збільшили кількість учасників ініціативи в Саудівській Аравії - серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Як зазначив Єрмак, стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.

Перший - це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру.

Другий - українська ініціатива із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану.

Третій - установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював "Формулу миру", щоби зупинити війну. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме:

  • радіаційна і ядерна безпека (вихід рф з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  • продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій;
  • справедливість;
  • екоцид, потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

Нещодавно, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів у Верховній Раді зустріч з послами та представниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Обговорювалась реалізація Формули миру.

Саудівська Аравіявійна в Україніформула миру

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