Україна опустилася в рейтингу наймогутніших держав

Україна зайняла 39 рядок у рейтингу наймогутніших країн за підсумками року, що минає, за версією американського журналу U. S. News & World Report.

Серед чинників, які враховувалися під час вибору країн: економічний і політичний вплив, членство в міжнародних альянсах, військова міць і світове лідерство, передає LB.ua.

На першому місці аналітики розмістили США, на другому - Росію, на третьому - Китай. Далі в топ 5 увійшли Німеччина і Великобританія. Усього в рейтингу 80 позицій.

"Україна - країна, історія якої переживала тривалі періоди окупації з боку інших країн, - сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією і реформами. Держава межує на півдні з Чорним і Азовським морями і з декількома східноєвропейськими державами, включаючи Росію. Україна проголосила незалежність від колишнього Радянського Союзу 1991 року. Її президент обирається голосуванням. Прем'єр-міністр є головою центрального уряду, влада розділена на виконавчу, законодавчу і судову гілки", - йдеться в профілі України.

Зазначають, що торік Україна посіла 33 позицію з 80 в цьому рейтингу.

Також у профілі України зазначено ВВП - $112,2 мільярда, населення - 44,8 мільйона, ВВП на душу населення - $8,754.

Нагадаємо, що Україна посіла 96 місце серед 167 країн у світовому рейтингу процвітання аналітичного центру The Legatum Prosperity.