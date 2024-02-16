Україна осуджує антиукраїнські акції в Польщі – МЗС

Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі, а це не має забуватися або сприйматися як належне.

Україна вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, що включають в себе псування українського зерна на кордоні та демонстрація фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності", - заявив Ніколенко.

Він наголосив, що українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі, а це не має забуватися або сприйматися як належне.

"Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту", - підкреслив речник МЗС.

Ніколенко заявив, що українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

"Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", - сказав він.

Україна, за даними речника, рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби та взаємної поваги із Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє.

Через блокаду польських фермерів в чергах на кордоні Польщі і України стоять понад 3000 вантажівок.