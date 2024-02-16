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В чергах на кордоні більше 3000 вантажівок – винна польська блокада

16 лютого 2024, 14:51
В чергах на кордоні більше 3000 вантажівок – винна польська блокада
Фото: rbc.ua
Через блокаду польських фермерів в чергах на кордоні Польщі і України стоять понад 3000 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Станом на ранок 16 лютого, на кордоні було заблоковано п’ять пунктів пропуску", - заявив Демченко.

Він додав, що це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів. 

В чергах по той бік кордону сукупно на всіх цих напрямках стоять 1400 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська", а найменша кількість вантажівок навпроти пунктів "Устилуг" та "Угринів".

За словами речника Державної прикордонної служби, водії і перевізники намагаються перетнути кордон у тих пунктах, де це можливо.

"Один – це пункт пропуску "Краківець", і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1750 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", – додав він.

Він повідомив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається малою. Так, в напрямку ПП "Ягодин" за минулу добу кордон перетнули тільки 145 вантажівок в обох напрямках.

З початку цього тижня польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

А з 20 лютого польські фермери анонсували 30-денну блокаду усіх КПП з Україною.

 

Польщакордонвантажівкиблокада

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