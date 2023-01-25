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ТЕХНОЛОГІЇ

Україна отримає 10 тисяч терміналів Starlink від Німеччини – Федоров

25 січня 2023, 13:40
Україна отримає 10 тисяч терміналів Starlink від Німеччини – Федоров
Фото: Укрінформ
Німеччина передасть 10 000 терміналів Starlink Україні вже наступного місяця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграмі.

"Записуємо інтерв’ю з німецькими журналістами видання Die Zeit в укритті. Говоримо про технологічний фронт війни. Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків, які ми отримаємо наступного місяця. Впевнений, скоро отримаємо і Леопарди", – написав він.

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі партію з восьми тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink, які будуть використані для забезпечення зв’язку в "Пунктах незламності".

Після початку повномасштабної війни рф проти України міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. 

ФедоровНімечинаstarlink

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