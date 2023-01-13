Україна отримала нову партію модулів Starlink

Україна одержала ще вісім тисяч терміналів Starlink від Польщі. Їхня загальна кількість досягла 30 тисяч.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі п'ятницю, 13 січня.

Останню партію – вісім тисяч терміналів – допомогла придбати Польща. Сотні Starlink із цієї партії вже працюють у пунктах незламності по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам.

За словами Федорова, Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більшу кількість терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому.

"Термінали Starlink стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки їм українці залишаються на зв'язку там, де не працює звичайна мережа при відключенні світла", – додав міністр.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю 10 тисяч станцій Starlink в Україні.