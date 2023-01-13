Україна отримала нову партію модулів Starlink
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі п'ятницю, 13 січня.
Останню партію – вісім тисяч терміналів – допомогла придбати Польща. Сотні Starlink із цієї партії вже працюють у пунктах незламності по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам.
За словами Федорова, Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більшу кількість терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому.
"Термінали Starlink стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки їм українці залишаються на зв'язку там, де не працює звичайна мережа при відключенні світла", – додав міністр.
Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю 10 тисяч станцій Starlink в Україні.