Україна отримає $1,2 млрд від Світового банку

Україна залучить $1,2 млрд від Міжнародного банку Реконструкції і Розвитку, який входить до групи Світового банку, на підтримку соціальної сфери.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Тelegram-каналі.

"Україна залучить $1,2 млрд від МБРР, що входить до групи Світового банку. Це кошти під гарантії Уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми", - йдеться в дописі.

Нещодавно в Міністерстві фінансів України розказали, що від початку повномасштабної війни Україна отримала майже $33 млрд від країн G7.