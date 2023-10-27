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Україна отримає $1,2 млрд від Світового банку

27 жовтня 2023, 18:11
Україна отримає $1,2 млрд від Світового банку
Фото: zn.ua
Україна залучить $1,2 млрд від Міжнародного банку Реконструкції і Розвитку, який входить до групи Світового банку, на підтримку соціальної сфери.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Тelegram-каналі. 

"Україна залучить $1,2 млрд від МБРР, що входить до групи Світового банку. Це кошти під гарантії Уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми", - йдеться в дописі.

Нещодавно в  Міністерстві фінансів України розказали, що від початку повномасштабної війни Україна отримала майже $33 млрд від країн G7.

 

Світовий банкдопомогаМБРР

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