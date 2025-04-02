Україна отримає €1 млрд від ЄБРР для відновлення енергетики

На сьогодні банк уже виділив на енергетичну безпеку України до 2 млрд євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2025 році виділить 1 млрд євро для допомоги Україні.

Кошти підуть на відновлення української енергетики, інформує Reuters.

"Проте з урахуванням заходів, які ми завершуємо, а також з урахуванням наших планів, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро значно збільшаться у 2025 році. До кінця року це, ймовірно, буде близько 3 мільярдів", - заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне.

Він додав, що станом на зараз банк уже виділив на енергетичну безпеку України до 2 млрд євро, а допомога цього року становитиме близько 1 млрд євро.

Патроне зазначив, що частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України становить близько 10 %, і ЄБРР розглядає проєкти, які дадуть змогу збільшити цю частку.

Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР спрямував в Україну загалом 6,4 мільярда євро.

В кінці березня ми писали, що ЄБРР затвердив €270 млн на газ Україні.