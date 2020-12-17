Україна отримає 250 млн євро від Німеччини
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що ця угода закладає підґрунтя для подальшого співробітництва між країнами, повідомляє "Громадське".
"У такий спосіб Німеччина продовжує підтримувати головні реформи у сферах децентралізації, професійного навчання та енергоефективності", - сказала Фельдгузен.
На що витратять гроші?
Отримані кредитні кошти використають на фінансування проєктів, які Україна та Німеччина узгодили у 2011-2019 роках.
Це будуть ініціативи у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської), підтримка малого та середнього бізнесу, підвищення енергоефективності громадських будинків і реконструкція комунальної інфраструктури в регіонах.
Термін повернення кредиту - 30 років (зокрема 10 років пільгового періоду). Процентна ставка становить 2% річних. Комісія за зобов'язання - 0,25 % річних.
40 млн євро грантових коштів Україні нададуть на безповоротній основі. 30,5 млн євро з них витратять на розвиток системи професійної освіти та місцевого самоврядування.
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