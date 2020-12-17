Україна отримає 250 млн євро від Німеччини

Куди спрямують ці гроші?

Кабінет міністрів України та уряд Німеччини уклали угоду про фінансову співпрацю. Нею передбачене виділення Україні 214 млн євро кредиту та 40 млн євро грантових коштів, які не треба повертати.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що ця угода закладає підґрунтя для подальшого співробітництва між країнами, повідомляє "Громадське".

"У такий спосіб Німеччина продовжує підтримувати головні реформи у сферах децентралізації, професійного навчання та енергоефективності", - сказала Фельдгузен.

На що витратять гроші?

Отримані кредитні кошти використають на фінансування проєктів, які Україна та Німеччина узгодили у 2011-2019 роках.

Це будуть ініціативи у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської), підтримка малого та середнього бізнесу, підвищення енергоефективності громадських будинків і реконструкція комунальної інфраструктури в регіонах.

Термін повернення кредиту - 30 років (зокрема 10 років пільгового періоду). Процентна ставка становить 2% річних. Комісія за зобов'язання - 0,25 % річних.

40 млн євро грантових коштів Україні нададуть на безповоротній основі. 30,5 млн євро з них витратять на розвиток системи професійної освіти та місцевого самоврядування.

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