У 2021 році держава може виплатити 4,9 мільярда за кредитами, взятими під урядові гарантії

Міністерство фінансів в 2020 році вже здійснило виплати за кредитами декількох підприємств

В 2021 році існують ризики виконання державою гарантійних зобов’язань за кредитами, взятими суб’єктами господарювання під державні гарантії.

Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік", зазначає "Економічна правда".

Потенційно найбільші виплати будуть здійснені за кредитом АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", наданим в 2012 році Експортно-імпортним банком Китаю.

"Враховуючи постійну збиткову діяльність ДПЗКУ, відсутність дієвих заходів з боку правління товариства, а також суб’єкта управління об’єктом державної власності, направлених на забезпечення отримання товариством прибутку за результатами своєї діяльності, очікується настання гарантійних випадків за зобов’язаннями ДПЗКУ у 2021 році - 3,3 млрд грн, у 2022 році - 6,5 млрд грн, у 2023 році - 6,2 млрд гривень", - зазначається у звіті.

За оцінками Мінфіну, в 2020-2023 роках збитки ДПЗКУ щорічно становитимуть в середньому 1,3 млрд гривень.

Крім того, існують ризики настання у 2021 році гарантійних випадків за зобов’язаннями підприємств оборонного комплексу на загальну суму 1,6 млрд грн, у тому числі: ДП "Житомирський бронетанковий завод" - 0,9 млрд грн; ДП "Львівський бронетанковий завод" - 0,3 млрд грн; ДП "Шепетівський ремонтний завод" - 0,3 млрд грн; ДП "Київський бронетанковий завод" - 0,1 млрд гривень.

Міністерство фінансів в 2020 році вже здійснило виплати за кредитами декількох підприємств.

Так, у І півріччі державою вже виконано зобов’язання за АТ "Лисичанськвугілля" у сумі 204,8 млн грн по кредиту виданому Державним банком розвитку КНР в грудні 2011 року.

"Враховуючи постійну збиткову діяльність та нездатність підприємства виконувати зобов’язання за вказаним кредитом, у державному бюджеті на 2020 рік передбачено видатки коштів на оплату можливих гарантійних випадків за зобов’язаннями "Лисичанськвугілля"", - повідомляє Мінфін.

Крім того, в липні Міністерство фінансів виплатило Укрексімбанку 101 млн грн по кредиту ПАТ "Завод Кузня на Рибальському". В 2017 році підприємство отримало 528,9 млн грн позики під державні гарантії з метою "підвищення обороноздатності та безпеки держави".

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