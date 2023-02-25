Україна отримає $2,5 млрд від Світового Банку

Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі $2,5 млрд.

Додатковий пакет фінансування буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров'я, школи, виплату пенсій, допомогу внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам-бюджетникам.

Йдеться на сайті Світового банку.

"Грант надає пряму підтримку бюджету України в рамках проєкту Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні (PEACE)" для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах війни, що триває.

Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть перераховані Уряду України після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком".

Президент Світового банку Девід Мальпасс заявив про подальшу підтримку народу України.

Світовий банк з початку війни надав Україні 20,6 мільярда доларів фінансової допомоги, сказав Мальпасс.