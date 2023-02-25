Матеріали:
Теми:

Україна отримає $2,5 млрд від Світового Банку

25 лютого 2023, 14:35
Україна отримає $2,5 млрд від Світового Банку
Фото: zn.ua
Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі $2,5 млрд.

Додатковий пакет фінансування буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров'я, школи, виплату пенсій, допомогу внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам-бюджетникам.

Йдеться на сайті Світового банку.

"Грант надає пряму підтримку бюджету України в рамках проєкту Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні (PEACE)" для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах війни, що триває.

Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть перераховані Уряду України після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком".

Президент Світового банку Девід Мальпасс заявив про подальшу підтримку народу України.

Світовий банк з початку війни надав Україні 20,6 мільярда доларів фінансової допомоги, сказав Мальпасс.

Світовий банкдопомогаУкраїна

Останні матеріали

Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Політика
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Дмитро Редько – 24 лютого 2023, 15:28
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Політика
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 12:17
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують
Політика
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у твітері – Washington Post
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 09:16
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження
Політика
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження "веееллликого" наступу гєрасімова та "комедія" з постачанням зброї Заходом – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 17:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється