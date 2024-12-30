Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна отримає $3,4 млрд бюджетної допомоги від США

30 грудня 2024, 16:50
Україна отримає $3,4 млрд бюджетної допомоги від США
Фото: Укрінформ
Остання виплата збільшує загальний обсяг бюджетної допомоги Україні з боку США до трохи більше ніж 30 мільярдів доларів з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.

Сполучені Штати Америки передають Україні 3,4 млрд доларів. Ці кошти призначені для підтримки українського бюджету.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Єллен заявила в понеділок, що Україна потребує критично важливих ресурсів на тлі посилення російських атак на цивільне населення та інфраструктуру.

"Наша пряма бюджетна підтримка України надходить у критичний час, коли росія посилює свої атаки на українських цивільних осіб та критично важливу інфраструктуру.

Економічна допомога від Сполучених Штатів і наших союзників має вирішальне значення для здатності України захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру шляхом збереження критично важливих державних послуг, які підтримують її відважну боротьбу", – заявила міністерка.

У координації з Агентством США з міжнародного розвитку та Державним департаментом США, ця допомога у розмірі 3,4 мільярда доларів є фінальною виплатою коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік.

"Наша пряма бюджетна підтримка, як і раніше, обумовлена реформами, пов'язаними з посиленням правоохоронних органів, підвищенням прозорості та ефективності державних інституцій, а також посиленням антикорупційних правил і процедур", – наголосила глава Мінфіну США.

Остання виплата збільшує загальний обсяг бюджетної допомоги Україні з боку США до трохи більше ніж 30 мільярдів доларів з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. Більша частина цих коштів використовується для підтримки роботи українського уряду шляхом виплати зарплат вчителям та іншим державним службовцям.

"Успіх України відповідає основним національним інтересам Америки", – заявила Єллен, пообіцявши продовжувати чинити тиск на Москву за допомогою санкцій і допомагати зміцнювати Україну для досягнення справедливого миру.

"Ми не повинні відступати в цих зусиллях", – сказала вона.

Останнє фінансування надійшло на додаток до 20-мільярдної американської частини 50-мільярдного кредиту "Групи семи" для України, який Казначейство США перерахувало до посередницького фонду Світового банку для України на початку цього місяця. Ці кошти забезпечені прибутками, отриманими від заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, США виділили Україні пакет військової допомоги на суму майже 2,5 мільярди доларів.

СШАпідтримка Українивійна

Останні матеріали

Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О’Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється