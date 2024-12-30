Україна отримає $3,4 млрд бюджетної допомоги від США

Остання виплата збільшує загальний обсяг бюджетної допомоги Україні з боку США до трохи більше ніж 30 мільярдів доларів з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.

Сполучені Штати Америки передають Україні 3,4 млрд доларів. Ці кошти призначені для підтримки українського бюджету.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.

Єллен заявила в понеділок, що Україна потребує критично важливих ресурсів на тлі посилення російських атак на цивільне населення та інфраструктуру.

"Наша пряма бюджетна підтримка України надходить у критичний час, коли росія посилює свої атаки на українських цивільних осіб та критично важливу інфраструктуру.

Економічна допомога від Сполучених Штатів і наших союзників має вирішальне значення для здатності України захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру шляхом збереження критично важливих державних послуг, які підтримують її відважну боротьбу", – заявила міністерка.

У координації з Агентством США з міжнародного розвитку та Державним департаментом США, ця допомога у розмірі 3,4 мільярда доларів є фінальною виплатою коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік.

"Наша пряма бюджетна підтримка, як і раніше, обумовлена реформами, пов'язаними з посиленням правоохоронних органів, підвищенням прозорості та ефективності державних інституцій, а також посиленням антикорупційних правил і процедур", – наголосила глава Мінфіну США.

Остання виплата збільшує загальний обсяг бюджетної допомоги Україні з боку США до трохи більше ніж 30 мільярдів доларів з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. Більша частина цих коштів використовується для підтримки роботи українського уряду шляхом виплати зарплат вчителям та іншим державним службовцям.

"Успіх України відповідає основним національним інтересам Америки", – заявила Єллен, пообіцявши продовжувати чинити тиск на Москву за допомогою санкцій і допомагати зміцнювати Україну для досягнення справедливого миру.

"Ми не повинні відступати в цих зусиллях", – сказала вона.

Останнє фінансування надійшло на додаток до 20-мільярдної американської частини 50-мільярдного кредиту "Групи семи" для України, який Казначейство США перерахувало до посередницького фонду Світового банку для України на початку цього місяця. Ці кошти забезпечені прибутками, отриманими від заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, США виділили Україні пакет військової допомоги на суму майже 2,5 мільярди доларів.