Україна отримає €700 млн на обладнання для розмінування

Його передадуть західні партнери.

Україні її партнери виділять 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування.

Ус кошти планують надати до 2034 року, повідомляє Міністерство оборони України.

У міністерства розказали, що фінансування закупівлі обладнання для розмінування України обговорили на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування, який відбувся у Вільнюсі під головуванням Литви та Ісландії.

В засіданні взяли участь 40 посадовців із 15 країн.

Україну на засіданні представив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля, а ЗСУ представив командувач Сил підтримки ЗСУ Дмитро Герега, а ще був присутній представник Державної спеціальної служби транспорту - заступник Голови адміністрації ДССТ Максим Комісаров.

"За останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16,1 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами вже акумульовано 51 млн євро", - написали у відомстві.

Бюджет на 2025 рік на закупівлю обладнання для розмінування України запланований в розмірі 130 мільйонів євро.

Під час обговорень учасники заходу узгодили пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання з розмінування на цей рік.

Вже в цьому році в січні українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій.