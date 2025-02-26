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Україна отримає €700 млн на обладнання для розмінування

26 лютого 2025, 19:11
Україна отримає €700 млн на обладнання для розмінування
Фото: osce.org
Його передадуть західні партнери.

Україні її партнери виділять 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування. 

Ус кошти планують надати до 2034 року, повідомляє Міністерство оборони України.

У міністерства розказали, що фінансування закупівлі обладнання для розмінування України обговорили на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування, який відбувся у Вільнюсі під головуванням Литви та Ісландії. 

В засіданні взяли участь 40 посадовців із 15 країн.

Україну на засіданні представив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля, а ЗСУ представив командувач Сил підтримки ЗСУ Дмитро Герега, а ще був присутній представник Державної спеціальної служби транспорту - заступник Голови адміністрації ДССТ Максим Комісаров.

"За останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16,1 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами вже акумульовано 51 млн євро", - написали у відомстві. 

Бюджет на 2025 рік на закупівлю обладнання для розмінування України запланований в розмірі 130 мільйонів євро. 

Під час обговорень учасники заходу узгодили пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання з розмінування на цей рік.

Вже в цьому році в січні українські сапери у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій.

 

розмінуваннявійна в Україні

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