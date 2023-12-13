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Україна отримає 8 мільярдів євро та літаки F-16 від Данії

13 грудня 2023, 17:10
Україна отримає 8 мільярдів євро та літаки F-16 від Данії
Фото: з вільного доступу
Україна вже отримала від країни-партнера 2,8 млрд у вигляді військової допомоги.

Уряд Данії надасть новий пакет підтримки України на суму 1 мільярд євро.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен на прес-конференції в Осло, у четвер вона представить ініціативу на розгляд парламенту. Серед допомоги - боєприпаси, танки і безпілотники.

Фредеріксен додала, що путін не повинен виграти цю війну і, що країни Європи стійко стоять разом з Україною.

Данія вже виділила Україні близько 2,8 млрд у вигляді військової допомоги та ще 378 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги.

Даніядопомога арміївійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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